«Неймар – настоящий клоун. Падал в штрафной, но пенальти не было». Защитник сборной Перу Самбрано о форварде Бразилии

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, выступавший ранее за «Рубин», высказался о форварде национальной команды Бразилии Неймаре после матча квалификации ЧМ-2022 (2:4).

«Он отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. Все, что он делает на поле – он делает осознанно. Он, повторюсь, великолепный игрок, но он ждал малейшего фола.

Он падал в штрафной 4-5 раз и смотрел, назначат ли пенальти. В итоге он дважды достиг своей цели, но в обоих случаях 11-метрового не было.

Это Бразилия, и они [судьи] тут же отправлялись смотреть ВАР. Независимо от того, был фол или нет, они просматривали видео, потому что это Бразилия», — сказал Самбрано в эфире программы La banda del Chino.

Неймар стал 2-м бомбардиром в истории сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле