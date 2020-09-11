Неймар стал 2-м среди лучших бомбардиров сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле

Форвард сборной Бразилии Неймар сделал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2).
28-летний игрок дважды реализовал пенальти, а в концовке матча отличился и с игры.
Это позволило ему выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами.
Неймар обошел Роналдо (62 гола) и уступает теперь только Пеле (77 голов).
Напомним, что в топ-5 входят также Ромарио (55) и Зико (48).
3 more Brazil goals for Neymar tonight.— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2020
He surpasses Ronaldo to become the country’s 2nd-highest men’s scorer of all-time 👀🇧🇷 pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh