Неймар стал 2-м среди лучших бомбардиров сборной Бразилии с 64 голами. Обошел Роналдо, впереди только Пеле

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Роналдо Пеле Сборная Перу по футболу Неймар квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

Форвард сборной Бразилии Неймар сделал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2). 

28-летний игрок дважды реализовал пенальти, а в концовке матча отличился и с игры. 

Это позволило ему выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами. 

Неймар обошел Роналдо (62 гола) и уступает теперь только Пеле (77 голов). 

Напомним, что в топ-5 входят также Ромарио (55) и Зико (48). 

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