Виктор Кашшаи: «Работа Казарцева в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что готов вернуться в РПЛ, и мы ему доверяем»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал возвращение арбитра к работе на матчах РПЛ.

Напомним, судья был отстранен после скандала на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Казарцев назначен на игру между и «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата.

При этом ранее появлялась информация о том, что арбитра могут отстранить от работы до 2021 года. В сентябре и октябре он судил игры первенства .

«Возвращение Казарцева в не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасева и Москалева, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-лиги.

Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре.

Что касается отсутствия Васильева на игре «Иртыш» – «Акрон», то ситуация там следующая: делегат матча ФНЛ обязан внимательно изучить все справки, прежде чем допустить арбитра в чистую зону.

Тест у Васильева был отрицательный, но справка врачом была оформлена неправильно. Поэтому Васильева на игре заменил Дмитрий Ермаков, ассистент судьи матчей ФНЛ, но отмечу, что он провел действительно хороший матч», – сказал Кашшаи.

Матч «Ротор» – состоится 18 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.