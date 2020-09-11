«Кубки при унылой игре никому не нужны. Галицкий считает, что люди должны видеть зрелище». Мусаев о философии «Краснодара»

Главный тренер поделился мыслями о философии и принципах игры клуба.

– Философия клуба – красивый футбол, но вряд ли он подразумевает отсутствие хитрости и прямоту. Иной раз нет ничего красивее, чем ошарашить соперника тактикой. Стоит ждать от «Краснодара» умышленного закрытого футбола? Или только под давлением другой команды?

– Мы все равно будем находить возможность добиваться результата через игру первым номером. Но постараемся учитывать наши трудности, не исключено, что они потребуют небольших корректив. Есть много мыслей насчет эффективного футбола в периоды, когда мы не можем рассчитывать на лидеров.

– Иногда кажется, что атакующая игра превращается для «Краснодара» в самоцель, перед которой отступает результат.

– Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником – для Сергея Николаевича это главное.

Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны – вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель.

Сложный путь, быть может, самый сложный в футболе. По объективным причинам не во всех матчах играем ярко.

В такие моменты нужно стремиться добывать очки за счет других качеств – дисциплины, концентрации, самоотдачи. Мыслим и в этом направлении тоже, – сказал Мусаев.