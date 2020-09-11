Мурад Мусаев: «Стараемся отгородить ребят от агентов. «Краснодар» не станет засыпать молодых деньгами после 2-3 удачных матчей»

Главный тренер рассказал об отношении к агентам в клубе.

– Вопрос про «случай Скопинцева». «Краснодар» выращивает своих и обещает им поступательный рост зарплаты в расчете на верность клубу. Но со стороны приходит игрок сопоставимого возраста и класса, которому клуб вынужден платить больше, иначе он просто не придет. В команде набухает протест. Проблема?

– Не считаю это проблемой и не думаю, что молодые футболисты должны заглядывать в чужой кошелек. Для них созданы люксовые условия, клуб с юных лет делает все для их роста. Есть примеры Сафонова, Шапи, Уткина.

Зарплата будет расти пропорционально мастерству, клуб не станет засыпать молодых деньгами после 2-3 удачных матчей. Игроки должны планомерно идти к общей цели, своей и нашей. Зарплаты у молодых, поверьте, нормальные.

Есть перспектива, игра, любимый клуб, – осталось лишь прогрессировать, чтобы со временем материальная составляющая достигла уровня лучших футболистов . «Краснодар» сдержит слово.

– Сами футболисты, может, и хотят планомерно развиваться, любить родной клуб, не заглядывать в чужой кошелек. Но есть мастера кипятить ситуацию – агенты. Те не преминут сообщить игроку с нужной интонацией, что кто-то в команде играет так же, а получает больше.

– Согласен. Потому и стараемся отгородить своих ребят от агентов. «Краснодар» – молодой клуб, мы совершаем неизбежные ошибки, но приобретаем опыт. Примеры с Игнатьевым, Шапи, Голубевым, Сафоновым многому научили.

Со временем пришло понимание: агенты воспитанникам нашей академии не нужны. По мере роста молодые получат те же условия, что и зрелые игроки основы. А советчики, о которых вы сказали, подталкивают парней сделать шаг назад, препятствуют их прогрессу, – заявил Мусаев.