Газизов о зрителях на игре «Спартак» – «Зенит»: «У меня были промежуточные цифры, потом мы увидели всю картину»

Генеральный директор прокомментировал решение суда касательно нарушения антикоронавирусных мер в матче с (1:1).

«Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим.

Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать. Решение уже вынесено, на этом все», – отметил Газизов.

После игры функционер заявил, что игру посетили 17 тысяч болельщиков, однако позже юрист «Спартака» в суде назвал цифру в 20 738 зрителей.

«Тогда я получал информацию онлайн, потом она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры», – объяснил Газизов.

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