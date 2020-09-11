Футбольная ассоциация Англии против предложения «Ливерпуля» и «МЮ» о сокращении АПЛ

Стала известна позиция английской Футбольной ассоциации (FA) по поводу предложений и .

Напомним, что клубы хотят сократить АПЛ до 18 команд, а также отменить Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Как отмечает The Times, руководство Футбольной ассоциации заблокирует попытки больших клубов захватить власть над лигой. Это сообщение также было передано руководителям АПЛ.

Более того, два клуба «большой шестерки» не совсем согласны с выдвинутыми реформами, либо относятся к предложениям нейтрально.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится заседание клубов Премьер-лиги.

«Ливерпуль» и «МЮ» затеяли революцию: помогают маленьким клубам, а взамен получают власть в АПЛ