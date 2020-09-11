«1-е место есть 1-е место. Надеюсь, «Зенит» сохранит его и после 30-го тура». Медведев о дополнительных показателях

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о текущем положении команды в РПЛ.
– Позади треть чемпионата. Каковы промежуточные итоги для «Зенита»?
– Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.
– Вас не смущает, что «Зенит» лидирует именно по дополнительному показателю?
– Что значит смущает? Мы же лидеры! – заявил Медведев.
«Зенит» и «Спартак» после 10 туров набрали по 21 очку. У петербургского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей: 21:6 – у «Зенита», 16:9 – у «Спартака».