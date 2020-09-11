Гендиректор «Зенита»: «Наш график более интенсивный, чем у «Спартака». Считаю это преимуществом»

Генеральный директор «Зенита» вновь проанализировал матч 10-го тура со .

– «Зенит» мог оторваться от «Спартака», если бы не упустил победу в 10-м туре на «Открытие Арене». Как оцените эту ничью?

– Как выразился после игры – «Спартак» немного расстроен результатом. А мы сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы.

Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

– В ней «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов, «Спартак» – нет.

– У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю – преимущество.

«Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в . Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре, – сказал Медведев.