Дзюба – 6-й по матчам в статусе капитана сборной России (18). У Онопко – 86 игр

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч сборной России с Турцией в Лиге наций.

32-летний футболист проводит 18-ю игру в статусе капитана сборной (46-ю – в целом за национальную команду). По этому показателю он вышел на 6-е место.

Игроки с наибольшим числом матчей за сборную России в статусе капитана:

1. Виктор Онопко – 86 игр;

2. Андрей Аршавин – 39;

3. Алексей Смертин – 20;

4-5. Игорь Акинфеев – 19;

4-5. Роман Широков – 19;

6. Артем Дзюба – 18;

7-8. Сергей Семак – 17;

7-8. Василий Березуцкий – 17.

Дзюба является капитаном сборной России с 2018 года.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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