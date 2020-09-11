Дзюба – 6-й по матчам в статусе капитана сборной России (18). У Онопко – 86 игр

Нападающий вышел с капитанской повязкой на матч сборной России с Турцией в Лиге наций.

32-летний футболист проводит 18-ю игру в статусе капитана сборной (46-ю – в целом за национальную команду). По этому показателю он вышел на 6-е место.

Игроки с наибольшим числом матчей за сборную России в статусе капитана:

1. – 86 игр;

2. – 39;

3. – 20;

4-5. – 19;

4-5. – 19;

6. Артем Дзюба – 18;

7-8. – 17;

7-8. – 17.

Дзюба является капитаном сборной России с 2018 года.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.