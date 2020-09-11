Дзюба – 6-й по матчам в статусе капитана сборной России (18). У Онопко – 86 игр

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч сборной России с Турцией в Лиге наций.
32-летний футболист проводит 18-ю игру в статусе капитана сборной (46-ю – в целом за национальную команду). По этому показателю он вышел на 6-е место.
Игроки с наибольшим числом матчей за сборную России в статусе капитана:
1. Виктор Онопко – 86 игр;
2. Андрей Аршавин – 39;
3. Алексей Смертин – 20;
4-5. Игорь Акинфеев – 19;
4-5. Роман Широков – 19;
6. Артем Дзюба – 18;
7-8. Сергей Семак – 17;
7-8. Василий Березуцкий – 17.
Дзюба является капитаном сборной России с 2018 года.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.