«Гениальное решение Станислава Саламовича». Дзюба о замене в матче со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о замене после первого тайма в товарищеском матче с командой (1:2).

«Гениальное решение Станислава Саламовича. Дал сыграть мне один тайм, а после уже отдыхать, готовиться к следующей игре».

О болельщиках

«Мы действительно вас всех ждем. Все, кто могут, приходите на стадион. Кто не сможет, болейте перед экраном телевизора.

Нам очень необходима ваша поддержка. Мы соскучились по этим эмоциям, в свою очередь, постараемся вас порадовать», – заявил Дзюба.