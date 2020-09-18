«Гениальное решение Станислава Саламовича». Дзюба о замене в матче со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о замене после первого тайма в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).
«Гениальное решение Станислава Саламовича. Дал сыграть мне один тайм, а после уже отдыхать, готовиться к следующей игре».
О болельщиках
«Мы действительно вас всех ждем. Все, кто могут, приходите на стадион. Кто не сможет, болейте перед экраном телевизора.
Нам очень необходима ваша поддержка. Мы соскучились по этим эмоциям, в свою очередь, постараемся вас порадовать», – заявил Дзюба.