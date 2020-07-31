Гризманн, Суарес и Альба могут покинуть «Барсу». Чистка не коснется лишь Месси, де Йонга, тер Стегена, Фати и Пуча

планирует провести перестройку состава после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo, в клубе считают неприкасаемыми лишь , Френки де Йонга и Марка-Андре тер Стегена, а также молодых игроков команды Ансу Фати и Рики Пуча. Все остальные футболисты могут покинуть «Барселону».

Таким образом, уйти из «Барсы» могут , контракт которого истекает летом 2021 года, , , , , и Нелсон Семеду.

Кроме того, каталонский клуб могут покинуть и , поскольку они слишком травматичны.

В мае сообщалось, что «Барса» исключает уход шести футболистов и готова рассмотреть предложения по всем остальным. Тогда в это число входили Жерар Пике и Антуан Гризманн.