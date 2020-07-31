Гризманн, Суарес и Альба могут покинуть «Барсу». Чистка не коснется лишь Месси, де Йонга, тер Стегена, Фати и Пуча

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«Барселона» планирует провести перестройку состава после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo, в клубе считают неприкасаемыми лишь Лионеля Месси, Френки де Йонга и Марка-Андре тер Стегена, а также молодых игроков команды Ансу Фати и Рики Пуча. Все остальные футболисты могут покинуть «Барселону».

Таким образом, уйти из «Барсы» могут Луис Суарес, контракт которого истекает летом 2021 года, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серджи Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

Кроме того, каталонский клуб могут покинуть Самюэль Умтити и Усман Дембеле, поскольку они слишком травматичны.

В мае сообщалось, что «Барса» исключает уход шести футболистов и готова рассмотреть предложения по всем остальным. Тогда в это число входили Жерар Пике и Антуан Гризманн.

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