Дембеле, Умтити или Тодибо могут стать частью сделки по возвращению Неймара в «Барсу»

«ПСЖ» может потребовать включить в сделку игроков «Барселоны» в обмен на нападающего Неймара.
Парижский клуб хочет видеть в своем составе больше французов, и игроки «Барсы» Усман Дембеле, Самюэль Умтити или Жан-Клер Тодибо могут стать частью трансфера Неймара.
Прошлым летом каталонцы предлагали за форварда 130 миллионов евро, Дембеле, Тодибо и Ивана Ракитича, но в итоге переговоры не увенчались успехом.
Ранее появилась информация, что «Барселона» отказалась от идеи вернуть 28-летнего бразильца, переключившись на другие трансферные цели.