Дембеле, Умтити или Тодибо могут стать частью сделки по возвращению Неймара в «Барсу»

«ПСЖ» может потребовать включить в сделку игроков «Барселоны» в обмен на нападающего .

Парижский клуб хочет видеть в своем составе больше французов, и игроки «Барсы» , Самюэль Умтити или Жан-Клер Тодибо могут стать частью трансфера Неймара.

Прошлым летом каталонцы предлагали за форварда 130 миллионов евро, Дембеле, Тодибо и , но в итоге переговоры не увенчались успехом.

Ранее появилась информация, что отказалась от идеи вернуть 28-летнего бразильца, переключившись на другие трансферные цели.