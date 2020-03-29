Дембеле, Умтити или Тодибо могут стать частью сделки по возвращению Неймара в «Барсу»

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«ПСЖ» может потребовать включить в сделку игроков «Барселоны» в обмен на нападающего Неймара.

Парижский клуб хочет видеть в своем составе больше французов, и игроки «Барсы» Усман Дембеле, Самюэль Умтити или Жан-Клер Тодибо могут стать частью трансфера Неймара.

Прошлым летом каталонцы предлагали за форварда 130 миллионов евро, Дембеле, Тодибо и Ивана Ракитича, но в итоге переговоры не увенчались успехом.

Ранее появилась информация, что «Барселона» отказалась от идеи вернуть 28-летнего бразильца, переключившись на другие трансферные цели.

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