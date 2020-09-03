Сульшер хотел видеть Санчо, Аке, Упамекано и Грилиша в «МЮ». Клуб не купил никого из них

Руководство не сумело реализовать пожелания главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, норвежский специалист хотел, чтобы «Юнайтед» подписал хавбека Джейдона Санчо, защитника Натана Аке, который перешел из «Борнмута» в , защитника Дайо Упамекано и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша в это летнее трансферное окно. Клубу не удалось приобрести никого из них.

В январе тренер хотел, чтобы «Юнайтед» договорился о переходе нападающего Эрлинга Холанда из «Ред Булла», но игрок перешел в дортмундскую «Боруссию».

Ни один из футболистов, пополнивших состав «МЮ» этой осенью, не являлся ключевой целью Сульшера, однако уточняется, что руководство клуба консультировалось с ним по поводу каждого из совершенных трансферов.

Напомним, что в последний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с нападающим , защитником Алексом Теллесом, 18-летним хавбеком Факундо Пельистри и вингером Амадом Траоре.

Также состав команды пополнил полузащитник Донни ван де Бек.

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