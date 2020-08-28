«Ливерпуль» и «Бавария» опережают «МЮ» в борьбе за Санчо. Его хотят подписать следующим летом

В борьбе за полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо участвуют несколько клубов.
По информации The Independent, на данный момент «Ливерпуль» и «Бавария» опережают «Манчестер Юнайтед» в борьбе за англичанина.
21-летний игрок очень хотел присоединиться к «МЮ» в это трансферное окно. Сейчас в окружении игрока полагают, что «Ливерпуль» является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Санчо.
В прошлом он общался с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом и был очень впечатлен немецким специалистом.
«Ливерпуль» не мог потратить около 100 млн фунтов на приобретение игрока этим летом, но ожидается, что ситуация изменится в следующее межсезонье. Есть предположение, что «Ливерпуль» всегда был самым желанным направлением для футболиста.
Считается, что «Манчестер Юнайтед» уже потерял возможность подписать хавбека «Боруссии».
Ранее появилась информация о том, что трансфер Санчо обошелся бы «МЮ» в 250 млн евро с агентскими и зарплатой. Это и стало причиной, по которой клуб отказался от него.
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