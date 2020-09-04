Илья Геркус: «Спартак» подпишет Мозеса завтра. Игрок пройдет медобследование в Риме сегодня»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном переходе хавбека «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».
«Источники сообщают, что Виктор Мозес – возможный будущий игрок «Спартака» – сегодня летит в Рим на медобследование.
В случае удачного исхода, а нет вроде бы никаких данных думать иначе, завтра и подпишут», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.
Прошлый сезон 29-летний нигериец провел в «Интере» в аренде.