Илья Геркус: «Спартак» подпишет Мозеса завтра. Игрок пройдет медобследование в Риме сегодня»

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном переходе хавбека «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

«Источники сообщают, что Виктор Мозес – возможный будущий игрок «Спартака» – сегодня летит в Рим на медобследование.

В случае удачного исхода, а нет вроде бы никаких данных думать иначе, завтра и подпишут», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Прошлый сезон 29-летний нигериец провел в «Интере» в аренде.

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