«Спартак» может подписать правого защитника и хавбека до закрытия окна. Сделки близки к завершению

работает над поиском усиления для команды.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, московский клуб ведет переговоры о трансферах правого защитника и центрального полузащитника. Утверждается, что сделки близки к завершению.

Сообщается, что сейчас стороны ведут консультации с привлечением юристов.

Скорее всего, либо одного из этих игроков, либо сразу обоих красно-белые подпишут еще до окончания паузы на матчи сборных.

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