Марко Николич: «Контракт Чорлуки заканчивается. На эту позицию есть молодой Мурило»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что рассчитывает на защитника Мурило Серкейру.

«Контракт Чорлуки заканчивается, на эту позицию есть молодой Мурило. Мы купили Лысцова – воспитанника клуба и свободного агента Райковича. Они качественные игроки, это хорошо для атмосферы в клубе. Для меня это важно.

К сожалению, Чорлука получил травму, поэтому Райкович появится на поле. Всем новым игрокам необходимо время на подготовку, но у нас на это времени не было», – сказал Николич в программе «Все на Матч!»

Со статистикой выступлений 34-летнего Чорлуки можно ознакомиться здесь. Срок его соглашения с клубом истекает летом 2021 года.

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