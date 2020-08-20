Экс-ассистент Семина о Кикнадзе: «Одно лицемерие. У Палыча гораздо больше мозгов, он знает, что такое честь»

Юрий Батуренко, бывший тренер московского «Локомотива» и экс-ассистент Юрия Семина, высказался о генеральном директоре московского клуба Василии Кикнадзе.
– Когда вы поняли, что он за человек?
– Не сразу. Через какое-то время насторожило это общение, куча обещаний. Слова «нет» на наши просьбы я от него никогда не слышал, это точно. Но никто ничего в итоге не делал. Кикнадзе — такой рубаха-парень. А по факту — одно лицемерие.
– Что сейчас ждет «Локомотив» с Кикнадзе?
– Ничего. Абсолютно. Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря — Кикнадзе уйдет. Я смотрю каждый матч «Локомотива», искренне поддерживаю команду. Но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей — все будет плохо. А если будут еще и такие сделки…
– Вы про Райковича?
– Понимаете, футболист ведь не виноват. Ему предложили деньги, хорошую работу — он что, должен отказываться? Плюс — пожить в Москве приятно для любого иностранца.
– Семин когда-нибудь пересказывал вам его диалоги с Кикнадзе?
– Нет, никогда. У Юрия Палыча такта больше гораздо — и мозгов. И он знает, что такое честь, – сказал Батуренко.