Экс-ассистент Семина о Кикнадзе: «Одно лицемерие. У Палыча гораздо больше мозгов, он знает, что такое честь»

Юрий Батуренко, бывший тренер московского и экс-ассистент , высказался о генеральном директоре московского клуба .

– Когда вы поняли, что он за человек?

– Не сразу. Через какое-то время насторожило это общение, куча обещаний. Слова «нет» на наши просьбы я от него никогда не слышал, это точно. Но никто ничего в итоге не делал. Кикнадзе — такой рубаха-парень. А по факту — одно лицемерие.

– Что сейчас ждет «Локомотив» с Кикнадзе?

– Ничего. Абсолютно. Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря — Кикнадзе уйдет. Я смотрю каждый матч «Локомотива», искренне поддерживаю команду. Но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей — все будет плохо. А если будут еще и такие сделки…

– Вы про Райковича?

– Понимаете, футболист ведь не виноват. Ему предложили деньги, хорошую работу — он что, должен отказываться? Плюс — пожить в Москве приятно для любого иностранца.

– Семин когда-нибудь пересказывал вам его диалоги с Кикнадзе?

– Нет, никогда. У Юрия Палыча такта больше гораздо — и мозгов. И он знает, что такое честь, – сказал Батуренко.