Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк подтвердил, что новичок команды Зе Луиш заявлен на групповой этап Лиги чемпионов.
«В данный момент у меня много работы, я не видел заявление Ильи Геркуса.
Могу сказать, что еще вчера Зе Луиш был заявлен нами для участия в Лиге чемпионов. Все требования УЕФА были соблюдены», – заявил Лосюк.
Бывший президент «Локо» Илья Геркус ранее написал, что 29-летнего форварда нельзя заявить в еврокубки без заявки на национальный чемпионат. В РПЛ Зе Луиша еще не заявили, так как в команде он девятый легионер. А срок подачи заявок в УЕФА истек.
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