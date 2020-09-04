Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк подтвердил, что новичок команды Зе Луиш заявлен на групповой этап Лиги чемпионов.

«В данный момент у меня много работы, я не видел заявление .

Могу сказать, что еще вчера Зе Луиш был заявлен нами для участия в . Все требования УЕФА были соблюдены», – заявил Лосюк.

Бывший президент «Локо» Илья Геркус ранее написал, что 29-летнего форварда нельзя заявить в еврокубки без заявки на национальный чемпионат. В РПЛ Зе Луиша еще не заявили, так как в команде он девятый легионер. А срок подачи заявок в УЕФА истек.

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