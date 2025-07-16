«МЮ» ведет переговоры по Эми Мартинесу. Аморим ценит лидерские качества голкипера (TyC Sports)
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Эмилиано Мартинеса.
По информации TyC Sports, «МЮ» ведет переговоры с «Астон Виллой». Манкунианцы опережают в борьбе за голкипера другие заинтересованные клубы, в частности «Барселону», «Галатасарай» и команды из Саудовской Аравии.
Сообщается, что в подписании Мартинеса заинтересован Рубен Аморим, поскольку главный тренер «МЮ» ценит лидерские качества аргентинца.
В прошедшем сезоне Эмилиано провел 37 матчей в АПЛ, 9 из них – на ноль. С полной статистикой 32-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
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