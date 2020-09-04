«Локомотив» заявил Зе Луиша в Лигу чемпионов. В РПЛ сможет после ухода Джорджевича

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что форвард Зе Луиш заявлен клубом для участия в Лиге чемпионов.

– Зе Луиш заявлен в Лигу чемпионов. На самом деле, по регламенту футболист должен быть зарегистрирован в федерации, то есть в РФС. Там он зарегистрирован. И сегодня в РПЛ Зе Луиш тоже, безусловно, будет заявлен.



– На сайте УЕФА на данный момент нет списка футболистов , заявленных для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Это уже вопрос , с нашей стороны все выполнено. «Баварии» и «МЮ», например, там тоже нет. Переживать не стоит, – сказал Брейдо.

Ранее стало известно, что московский клуб не сможет заявить нападающего из Кабо-Верде в РПЛ до тех пор, пока не оформит аренду черногорца . Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17» – в заявке команды может быть восемь легионеров без ограничения их числа на поле. На данный момент в «Локомотиве» Зе Луиш – девятый легионер.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)