Президент Бразилии намерен обсудить с Путиным дело водителя Фернандо. Ему грозит срок до 20 лет

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен обсудить с Владимиром Путиным дело Робсона Оливейры, бывшего водителя экс-полузащитника Фернандо.

Оливейра был арестован в феврале 2019 года за ввоз запрещенного препарата из Бразилии в Россию. При этом багаж принадлежал родственникам игрока.

«Дело водителя Робсона Оливейры, который заключен в тюрьму в России, является сложным, но разобраться с ним возможно.

Он был арестован в 2019 году за хранение смеси, которая в этой стране считается наркотиками, хоть в Бразилии она и является разрешенным лекарством.

Это было лекарство для тестя футболиста Фернандо, с которым он работал, когда тот играл за «Спартак». Сейчас он выступает за китайский .

Наше посольство сообщило, что Робсона могут посадить на срок до 20 лет. Судья, который вел это дело, недавно ушел на пенсию, поэтому сейчас рассмотрение дела снова находится на начальном этапе.

Российское законодательство является очень строгим и независимым, но мы будем добиваться помилования со стороны местных властей. Сегодня я поговорю с министром Эрнесту Араужу по поводу возможного контакта с президентом .

Мы вмешаемся в ход этого дела, и Бразилия будет дипломатическим путем добиваться возвращения Робсона на родину», – написал Болсонару.

Водителю Фернандо грозит тюрьма в России за ввоз запрещенного препарата. Его нашли в чемодане, который передала теща игрока

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