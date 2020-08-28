КДК может наказать «Спартак» за баннер в память о Тесаке

КДК изучит появление баннера в память о скончавшемся в челябинском СИЗО националисте Максиме Марцинкевиче (Тесаке) на матче 10-го тура РПЛ – «Зенит» (1:1).

На нем была изображена руна. В связи с этим «Спартаку» может грозить закрытие трибуны, поскольку вывешивали баннер именно его болельщики.

Марцинкевича нашли мертвым в камере 16 сентября. По официальной версии, он совершил самоубийство, его родственники предполагают, что он умер не своей смертью.

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