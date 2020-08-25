Куман о Гризманне: «Он имел два момента в матче с «Севильей» и должен был реализовать один из них»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об игре нападающего Антуана Гризманна, который был заменен на 61-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:1).

– С чем была связана замена Гризманна?

– Это была тактическая замена. Благодаря Фати у нас появляется больше глубины и скорости, это то, в чем мы нуждались, когда играли против «Сельты» в меньшинстве (защитник «Барсы» Клеман Лангле был удален в этом матче на 42-й минуте – прим. Sports.ru).

В матче с «Севильей» у Гризманна было два момента и, обладая таким мастерством, он должен был реализовать один из них, – сказал Куман.

Француз выходил на поле во всех трех матчах Ла Лиги этого сезона. Он пока не сделал ни одного результативного действия при новом тренере.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Хетафе» в гостях. Матч пройдет 18 октября и начнется в 15:00 по московскому времени.

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