Куман про 1:1 с «Севильей»: «Мне понравилась игра «Барсы». Доволен семью очками»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча Ла Лиги с «Севильей» (1:1).
Об игре
«Это была сложная игра. Когда мяч был у нас, мы играли не так, как хотели. «Севилья» играла в хороший футбол, хорошо прессинговала и была физически готова лучше нас.
Мне понравилось выступление «Барсы». Команда устала, но боролась до конца в матче с отличным соперником».
О моменте с падением Месси в штрафной «Севильи» на 92-й минуте
«Возможно, это был пенальти на Лео».
Об оценке своей работы в «Барселоне»
«Мы можем быть довольны своей работой. Нам нужно больше времени, чтобы сработаться. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками».
О Коутиньо
«Ему нужна помощь и доверие со стороны тренера. Он провел хорошие матчи и доказал, что он отличный игрок», – сказал Куман.