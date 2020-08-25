Куман про 1:1 с «Севильей»: «Мне понравилась игра «Барсы». Доволен семью очками»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Севильей» (1:1).

Об игре

«Это была сложная игра. Когда мяч был у нас, мы играли не так, как хотели. играла в хороший футбол, хорошо прессинговала и была физически готова лучше нас.

Мне понравилось выступление «Барсы». Команда устала, но боролась до конца в матче с отличным соперником».

О моменте с падением Месси в штрафной «Севильи» на 92-й минуте

«Возможно, это был пенальти на Лео».

Об оценке своей работы в «Барселоне»

«Мы можем быть довольны своей работой. Нам нужно больше времени, чтобы сработаться. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками».

О Коутиньо

«Ему нужна помощь и доверие со стороны тренера. Он провел хорошие матчи и доказал, что он отличный игрок», – сказал Куман.