Роналд Куман: «Фати опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне»

Главный тренер «Барселоны» высказался о полузащитнике .

– Что можете сказать по поводу Дембеле?

– Не могу ничего добавить к тому, о чем говорил раньше. Если есть изменения, то это для чего-то. Если выходит Педри, то это потому, что он заслужил своей работой.

Тринкау тоже заслуживает играть. Демебеле – более глубокий игрок. На данный момент он футболист «Барсы», и это зависит от мышления игрока. Я с ним не разговаривал.

– Сообщали ли вы Дембеле, что он будет играть по несколько минут?

– Впереди высокая конкуренция. Ансу [Фати] опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне, но я хочу, чтобы люди были счастливы.

Если ты не хочешь быть здесь, скажи мне. Он мне ничего не говорил. Если футболист мне ничего не говорит, у него будет возможность играть, – сказал Куман.