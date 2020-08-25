Доменико Тедеско: «К фолу в пользу «Зенита» приводило каждое единоборство после паса им за спину. Дзюба играл не совсем чисто»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Хорошая игра. Первые 20 минут «Спартак» отлично играл, было владение. После этого «Зенит» заставил нас сесть в оборону, после отборов было важно передохнуть.
Один из способов – доставить мяч вперед нападающим, зацепиться в центре поля.
Мы совершали достаточно много фолов, Ловрен часто оказывался на газоне.
Второй тайм провели отлично, были моменты у Ларссона и Понсе. «Зенит» тоже мог забить. Результатом удовлетворен, но немного расстроены, потому что считаем, что могли и выиграть.
– Соболева не было в старте, но Джикия все равно часто делал длинные передачи. Насколько вас устраивала игра без Соболева? Что он должен был изменить во втором тайме?
– Сегодня одна команда играла длинными передачами – это «Зенит». Я с вами абсолютно не согласен.
При начале атак мы прекрасно комбинационно выходили из-под прессинга «Зенита», они ничего не могли поделать.
После 20-й минуты они посадили нас в оборону, без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре поля. Ребята старались играть за спину, но каждое единоборство после таких передач приводило к фолу в пользу «Зенита».
Дзюба тоже играл не совсем чисто, но на нем свистели меньше.
Мы хорошо прессинговали, была хорошая структура при начале атак. «Зенит» нас превзошел по количеству длинных передач, – сказал Тедеско.
Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Пропускать в конце обидно. Расстроены, что не смогли победить»