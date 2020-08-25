Доменико Тедеско: «К фолу в пользу «Зенита» приводило каждое единоборство после паса им за спину. Дзюба играл не совсем чисто»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хорошая игра. Первые 20 минут «Спартак» отлично играл, было владение. После этого «Зенит» заставил нас сесть в оборону, после отборов было важно передохнуть.

Один из способов – доставить мяч вперед нападающим, зацепиться в центре поля.

Мы совершали достаточно много фолов, Ловрен часто оказывался на газоне.

Второй тайм провели отлично, были моменты у Ларссона и Понсе. «Зенит» тоже мог забить. Результатом удовлетворен, но немного расстроены, потому что считаем, что могли и выиграть.

– Соболева не было в старте, но Джикия все равно часто делал длинные передачи. Насколько вас устраивала игра без Соболева? Что он должен был изменить во втором тайме?

– Сегодня одна команда играла длинными передачами – это «Зенит». Я с вами абсолютно не согласен.

При начале атак мы прекрасно комбинационно выходили из-под прессинга «Зенита», они ничего не могли поделать.

После 20-й минуты они посадили нас в оборону, без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре поля. Ребята старались играть за спину, но каждое единоборство после таких передач приводило к фолу в пользу «Зенита».

Дзюба тоже играл не совсем чисто, но на нем свистели меньше.

Мы хорошо прессинговали, была хорошая структура при начале атак. нас превзошел по количеству длинных передач, – сказал Тедеско.

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