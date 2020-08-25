Форвард «Астон Виллы» Уоткинс забил 3 гола «Ливерпулю» в 1-м тайме. Это его первые мячи в АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Sports.ru Джек Грилиш Олли Уоткинс Футбол

«Астон Вилла» обыгрывает «Ливерпуль» в матче 4-го тура Премьер-лиги (4:1, первый тайм).

Нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс оформил хет-трик, 2 гола он забил с передач хавбека Джека Грилиша.

24-летний Уоткинс забил первые голы в Премьер-лиге. Англичанина купили за 28 млн фунтов у «Брентфорда».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Астон Вилла» за 28 млн фунтов купила лучшего бомбардира «Брентфорда» Уоткинса. Это трансферный рекорд клуба

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