Форвард «Астон Виллы» Уоткинс забил 3 гола «Ливерпулю» в 1-м тайме. Это его первые мячи в АПЛ

обыгрывает в матче 4-го тура Премьер-лиги (4:1, первый тайм).

Нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс оформил хет-трик, 2 гола он забил с передач хавбека .

24-летний Уоткинс забил первые голы в Премьер-лиге. Англичанина купили за 28 млн фунтов у «Брентфорда».

ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

✅ First Premier League goal.

✅ First Premier League hat-trick.



What a 45 minutes for 𝙊𝙡𝙡𝙞𝙚 𝙒𝙖𝙩𝙠𝙞𝙣𝙨. 🔥#AVLLIV pic.twitter.com/tTD1XOKC63 — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 4, 2020

«Астон Вилла» за 28 млн фунтов купила лучшего бомбардира «Брентфорда» Уоткинса. Это трансферный рекорд клуба