Гари Невилл: «МЮ» был жалким и бесхребетным. «Сити» и «Ливерпуль» получили психологическое преимущество»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике игроков команды после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (1:6).
«Поверить не могу в то, до чего мы дошли. Игрокам «МЮ» нет оправдания, они были совершенно жалкими. Во втором тайме они были бесхребетными.
Думаю, эти игроки ожидали подмоги [в виде трансферов], но они сами себе не помогли.
«Ман Сити» и «Ливерпуль» получили психологическое преимущество, а сезон едва начался», – заявил Невилл.
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