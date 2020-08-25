Моуринью о матче с «МЮ»: «Они пропускают 6 голов не каждый день. Историческая победа «Тоттенхэма»

Главный тренер высказался после победы над в рамках 4-го тура Премьер-лиги (6:1).

«Манчестер Юнайтед» проигрывает не так уж много матчей и пропускает 6 голов, конечно, не каждый день.

Историческая победа, но в итоге это три очка, три очень важных очка, потому что дома мы потеряли пять очков.

Мы подготовились очень хорошо тактически и психологически, команда была готова. Настолько готовы, что пенальти на первой минуте и счет 0:1 после него никак не повлияли на команду.

Некоторые люди могут сказать, что это была игра против 10 футболистов в течение длительного времени (на 28-й минуте был удален форвард «МЮ» Антони Марсьяль – прим. Sports.ru), что верно. Но для меня также верно и то, что 11 на 11 мы играли очень хорошо, создавали им огромные проблемы, мы выигрывали 2:1, а они не могли найти способов для сдерживания нашей команды», – заявил Моуринью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.