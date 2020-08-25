Семак об 1 голе Малкома в 11 матчах: «Он должен играть лучше. Думаю, и его, и болельщиков это не устраивает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство игрой хавбека Малкома после матча со «Спартаком» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– «Зенит» договорился о покупке Вендела?
– Пока без комментариев.
– «Зенит» провел 11 матчей, Малком забил только 1 гол. Вы полностью удовлетворены его игрой?
– Нет, конечно, он должен играть лучше. Думаю, и его, и болельщиков это не устраивает.
– С чем связано отсутствие Азмуна в старте?
– С травмой, – сказал тренер.
«Спартак» и «Зенит» зажгли: суперсэйвы, мегапромах и ничья, благодаря которой они и дальше лидируют в РПЛ вместе!