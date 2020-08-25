Максименко про 1:1 с «Зенитом»: «Спартак» играл на победу, чуть-чуть не хватило»

Вратарь прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Когда лучшим признается вратарь, это как будто бы намек на то, что не смогли что-то сделать впереди нападающие. Это тот случай?

– Я не думаю, что сегодня так было. Просто меня выбрали. Я же часть команды, значит, команда хорошо сегодня сыграла.

Мы играли на победу, чуть-чуть не хватило, но будем работать, чтобы в следующих матчах уже побеждать.

– Вспомните атаку с тремя ударами в первом тайме, когда, возможно, во много была решена судьба этой награды [лучшему игроку матча].

– Да я не знаю даже. Ну так получилось, что я три подряд отбил.

– Самый сложный – Ерохин из-за игрока? Или когда вы грудью отбили удар Дзюбы?

– Да ну все, наверное, я не знаю, честно. В игре ты особо так не можешь анализировать это. Со стороны, наверное, виднее, поэтому мне даже нечего сказать по этому поводу.

– Момент с пропущенным мячом – была ли помеха со стороны Жиго?

– Ну он хотел как лучше, а получается как всегда (улыбается). Я ни в коем случае никого не виню, игровая ситуация. Он решил так сыграть, ну ничего, мы отыгрались и еще могли забить, были моменты. Ничего страшного.

– Главный тренер «Зенита» сказал, что во 2-м тайме «Зенит» играл хуже, чем в 1-м. Это чувствовалось из ворот?

– Они чуть ниже садились, может, с этим связано, я не знаю. Во 2-м тайме и мы добавили, наверное, заставили их сесть ниже.

– Добавили почему?

– Потому что хотели выиграть.

– Инструкции в перерыве какие-то были особые?

– Сыграть агрессивнее, – сказал Максименко.

«Спартак» и «Зенит» зажгли: суперсэйвы, мегапромах и ничья, благодаря которой они и дальше лидируют в РПЛ вместе!