Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Пропускать в конце обидно. Расстроены, что не смогли победить»

Главный тренер подвел итоги матча со (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Неплохой первый тайм, были моменты. Во втором тайме забили, но к сожалению, в конце пропустили. Не смогли победить, конечно, расстроены.

– «Спартак» начал активнее, но потом вы повернули игру. За счет чего?

– Конечно, «Спартак» играл активно, агрессивно. Мы к этому готовились, когда выходили, были опасные моменты.

Во втором тайме они стали больше позиционно обороняться, у нас были контроль, моменты, подходы. Но во втором тайме концентрации нам не хватало.

– Результат справедлив?

– Сложно сказать. Когда в конце пропускаешь, конечно, это обидно, – сказал Семак.

Как? Как Понсе не забил в пустые?! С метра влепил выше, хотя никто даже не мешал