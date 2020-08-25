Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Пропускать в конце обидно. Расстроены, что не смогли победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча РПЛ со «Спартаком» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Неплохой первый тайм, были моменты. Во втором тайме забили, но к сожалению, в конце пропустили. Не смогли победить, конечно, расстроены.
– «Спартак» начал активнее, но потом вы повернули игру. За счет чего?
– Конечно, «Спартак» играл активно, агрессивно. Мы к этому готовились, когда выходили, были опасные моменты.
Во втором тайме они стали больше позиционно обороняться, у нас были контроль, моменты, подходы. Но во втором тайме концентрации нам не хватало.
– Результат справедлив?
– Сложно сказать. Когда в конце пропускаешь, конечно, это обидно, – сказал Семак.
Как? Как Понсе не забил в пустые?! С метра влепил выше, хотя никто даже не мешал