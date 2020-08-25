Радимов о подборке падений Соболева: «Знаменитые спартаковские «стеночки»

Тренер «Зенита-2» выложил подборку моментов с участием нападающего «Спартака» перед матчем красно-белых против сине-бело-голубых в 10-м туре .

Бывший капитан «Зенита» опубликовал в твиттере видеофрагменты с падениями форварда в матчах с «Локомотивом», «Сочи», «Тамбовом», «Уфой» и . Во всех случаях Соболев пытался заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника.

Радимов написал: «Знаменитые спартаковские «стеночки».

Фото: кадры из трансляции