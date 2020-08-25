Радимов о подборке падений Соболева: «Знаменитые спартаковские «стеночки»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил подборку моментов с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева перед матчем красно-белых против сине-бело-голубых в 10-м туре РПЛ.
Бывший капитан «Зенита» опубликовал в твиттере видеофрагменты с падениями форварда в матчах с «Локомотивом», «Сочи», «Тамбовом», «Уфой» и «Зенитом». Во всех случаях Соболев пытался заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника.
Радимов написал: «Знаменитые спартаковские «стеночки».
Фото: кадры из трансляции