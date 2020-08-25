Бывший защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 10-го тура со «Спартаком».

– моя команда, и я всегда болею за нее. Желаю ей удачи в дерби со . Не сомневаюсь, что победа останется за «Зенитом».

Я помню, как сам играл в этих матчах, как забивал. Это одно из самых памятных воспоминаний о времени в Санкт-Петербурге.

Дерби – это особенные матчи. Больше ответственности, больше драйва, больше адреналина. Это игры, в которых футболисты мечтают принять участие», – заявил Ломбертс в эфире программы «Все на Матч».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в гостях завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.