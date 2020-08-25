Агент Мирзова: «Резиуан ставит цель вернуться в сборную. Он уверен в своих силах»

, агент хавбека , прокомментировал переход игрока из в на правах аренды.

«Прежде всего, Резиуан хочет играть в футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды.

Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде.

Ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке». Не будем забывать, что его вызывали и в сборную России.

Как бы громко это сейчас ни звучало, он ставит перед собой и такую цель – вернуться в сборную. Но сначала, естественно, нужно реально помочь своей новой команде», – заявил агент.

В 2019 году Мирзов вызывался в сборную на матчи квалификации Евро-2020, но ни разу не вышел на поле.