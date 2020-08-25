Газизов сбил цену на Орье с 16 до 8 млн евро, но «Спартак» отказался от защитника из-за зарплаты и семейных проблем (Metaratings.ru)

Защитник «Тоттенхэма» не перейдет в .

Как сообщает Metaratings.ru, генеральный директор московского клуба снизил трансферную стоимость игрока с требуемых 16 миллионов евро до 8 млн.

Но с Орье вести переговоры оказалось сложнее – его запросы по зарплате не устроили «Спартак».

В качестве другой важной причины отказа клуба от приобретения Орье называются проблемы в семье защитника.

Ранее сообщалось, что Орье и сам отказался от перехода в «Спартак», так как не заинтересован в .