Газизов сбил цену на Орье с 16 до 8 млн евро, но «Спартак» отказался от защитника из-за зарплаты и семейных проблем (Metaratings.ru)

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье не перейдет в «Спартак».
Как сообщает Metaratings.ru, генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов снизил трансферную стоимость игрока с требуемых 16 миллионов евро до 8 млн.
Но с Орье вести переговоры оказалось сложнее – его запросы по зарплате не устроили «Спартак».
В качестве другой важной причины отказа клуба от приобретения Орье называются проблемы в семье защитника.
Ранее сообщалось, что Орье и сам отказался от перехода в «Спартак», так как не заинтересован в РПЛ.