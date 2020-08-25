Черчесов о вызове Кокорина в сборную: «Ему нужно играть так как надо, для начала»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего вернуться в национальную команду.

– Что должен сделать Кокорин, чтобы его вызывали в сборную?

– Для начала играть так как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, – это мы решим.

Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой, – сказал Черчесов.