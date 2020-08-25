Черчесов о вызове Кокорина в сборную: «Ему нужно играть так как надо, для начала»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Спартака» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

 – Что должен сделать Кокорин, чтобы его вызывали в сборную?

– Для начала играть так как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, – это мы решим.

Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой, – сказал Черчесов.

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