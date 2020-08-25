Федотов извинился перед Карасевым по телефону после матча с «Краснодаром»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Владимир Федотов 1966 Дмитрий Чельцов соцсети Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поговорил с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения судейской бригаде.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», – написала пресс-служба «Сочи» в инстаграме.

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