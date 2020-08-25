Федотов извинился перед Карасевым по телефону после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» поговорил с арбитром Сергеем Карасевым после матча 9-го тура с «Краснодаром» (1:1).

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения судейской бригаде.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», – написала пресс-служба в инстаграме.

Напомним, что Федотов получил красную карточку за споры с Карасевым после удаления защитника «Сочи» Кирилла Заики