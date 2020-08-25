«Динамо» уволит Новикова. Бувач будет и.о. главного тренера

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Кирилл Новиков больше не будет работать главным тренером «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб принял решение уволить специалиста, решение будет объявлено команде во вторник.

По сведениям «Рейтинга букмекеров», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» во время воскресного матча с «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ будет спортивный директор Желько Бувач, работавший в штабе Юргена Клоппа в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле».

«Динамо» выиграло лишь один матч из последних пяти и проиграло три, в том числе «Химкам», победившим в РПЛ впервые за 11 лет.

В Премьер-лиге «Динамо» занимает девятое место после девяти туров, набрав 14 очков.

Команда вылетела из Лиги Европы во 2-м квалификационном раунде, уступив тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

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