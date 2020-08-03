Юрген Клопп: «Рой Кин сказал, что «Ливерпуль» показал небрежный футбол? Хочу это услышать. Невероятное описание игры»

Теги Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Алиссон Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче чемпионата Англии.

«Правильно ли понял, что мистер Рой Кин сказал, что мы показали небрежный футбол? Так он сказал? Я хочу это услышать. Это невероятное описание игры.

Нет, ничего подобного не было. Мы доминировали против команды, которая находится в хорошей форме. При этом важно было играть осторожно, чтобы не нарваться на контратаку.

Алиссон один раз выручил нас, а у них было два момента. Но мы играли великолепно. Не могу сказать о матче ничего плохого. Полная противоположность небрежности.

У нас было много моментов, и я не мечтаю, чтобы каждый завершался голом. Мы уступали 0:1, но в итоге заслуженно выиграли. Могли ли мы забить больше? Да. Могли ли они забить? Да», – заявил Клопп.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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