Юрген Клопп: «Рой Кин сказал, что «Ливерпуль» показал небрежный футбол? Хочу это услышать. Невероятное описание игры»

Главный тренер высказался после победы над (3:1) в матче чемпионата Англии.

«Правильно ли понял, что мистер сказал, что мы показали небрежный футбол? Так он сказал? Я хочу это услышать. Это невероятное описание игры.

Нет, ничего подобного не было. Мы доминировали против команды, которая находится в хорошей форме. При этом важно было играть осторожно, чтобы не нарваться на контратаку.

один раз выручил нас, а у них было два момента. Но мы играли великолепно. Не могу сказать о матче ничего плохого. Полная противоположность небрежности.

У нас было много моментов, и я не мечтаю, чтобы каждый завершался голом. Мы уступали 0:1, но в итоге заслуженно выиграли. Могли ли мы забить больше? Да. Могли ли они забить? Да», – заявил Клопп.