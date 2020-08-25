Юрген Клопп: «Артета – исключительный тренер. У «Арсенала» хороший баланс между защитой и атакой»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом», который возглавляет Микель Артета.

«Я не уверен, стоит ли сравнивать этот «Арсенал» [с тем, что был в прошлом сезоне]. Но Микель Артета, очевидно, показал за очень короткий промежуток времени, что является исключительным тренером. Команда, которую он создает сейчас – ее структура, – абсолютно исключительна.

Можно увидеть, что баланс между защитой и атакой хорош. Можно увидеть много вещей, которые очень полезны в футболе, – хорошая организация, свобода для игроков, использование футболистов на правильных позициях.

Должен сказать, что с тех пор, как Артета во главе клуба, он проделал впечатляющую работу и, как мне кажется, изменил все настроение в клубе.

Я точно не знаю, в каком настроении была команда до его приезда, но не думаю, что многие рассчитывали, что в конце сезона он выиграет какой-либо турнир или что-то в этом роде.

А он сделал это, выиграв Кубок Англии и Суперкубок. Должен сказать, это впечатляет. Так что у нас трудный, трудный, трудный противник. Стопроцентно», – сказал Клопп.

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