Гол Ордеца на 91-й минуте принес победу «Динамо» над «Ахматом» (1:0)

«Динамо» победило «Ахмат» (1:0) в 8-м туре чемпионата России.

Sports.ru проводил текстовый онлайн этого матча.

Единственный гол на 91-й минуте встречи забил украинский защитник «Динамо» .

Бело-голубые с 80-й минуты играли в большинстве – две желтых карточки за 4 минуты получил защитник «Ахмата» .

Московский клуб прервал серию из трех матчей без побед. Ранее команда тренера сыграла вничью с «Уфой» (1:1) и уступила «Рубину» (0:1) в , а также вылетела в квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).