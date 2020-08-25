Гол Ордеца на 91-й минуте принес победу «Динамо» над «Ахматом» (1:0)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Sports.ru Иван Ордец Мирослав Богосовац Кирилл Новиков Футбол

«Динамо» победило «Ахмат» (1:0) в 8-м туре чемпионата России.

Sports.ru проводил текстовый онлайн этого матча.

Единственный гол на 91-й минуте встречи забил украинский защитник «Динамо» Иван Ордец.

Бело-голубые с 80-й минуты играли в большинстве – две желтых карточки за 4 минуты получил защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац.

Московский клуб прервал серию из трех матчей без побед. Ранее команда тренера Кирилла Новикова сыграла вничью с «Уфой» (1:1) и уступила «Рубину» (0:1) в РПЛ, а также вылетела в квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).

Динамо – Ахмат 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Ордец.
ДинамоШунин, Слепов (Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Моро, Фомин, Н`Жи, Шиманьски (Игбоун, 87), Лесовой, Грулев (Каборе, 90).
АхматГудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосовац, Швец (Садулаев, 90), Быстров (Харин, 55), Исмаэл (Мелкадзе, 77), Тимофеев, Бериша (Иванов, 77), Ильин (Понсе, 55).
Предупреждения:
Швец (27), Слепов (31), Ильин (48), Грулев (65), Богосовац (76), Тимофеев (82), Лесовой (87), Ордец (90).
Удаление:
Богосовац (80).

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