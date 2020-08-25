Куман об уходе Суареса: «Можно играть и без «девятки». Гризманн может меняться позициями с Месси»

Главный тренер «Барселоны» после разгрома «Вильярреала» (4:0) в матче прокомментировал игру форварда и использование схемы без номинального центрального нападающего.

«Гризманн может меняться позициями с Лео [Месси]. Так будет сложнее для соперников. Я доволен его игрой.

[об уходе Суареса] Новый нападающий, новый план на игру никогда не помешают, но можно играть и без «девятки», – сказал Куман.

Суарес ворвался в «Атлетико»: сделал три гола за 20 минут (дубль и ассист), восхитил Симеоне и конкурента Косту