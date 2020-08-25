Куман об уходе Суареса: «Можно играть и без «девятки». Гризманн может меняться позициями с Месси»

Теги Роналд Куман Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Антуан Гризманн Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после разгрома «Вильярреала» (4:0) в матче Ла Лиги прокомментировал игру форварда Антуана Гризманна и использование схемы без номинального центрального нападающего.

«Гризманн может меняться позициями с Лео [Месси]. Так будет сложнее для соперников. Я доволен его игрой.

[об уходе Суареса] Новый нападающий, новый план на игру никогда не помешают, но можно играть и без «девятки», – сказал Куман.

Суарес ворвался в «Атлетико»: сделал три гола за 20 минут (дубль и ассист), восхитил Симеоне и конкурента Косту

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья