Мидо: «Жду реакцию Кумана на слова Месси. Он настоял на моем уходе, когда я высказался об «Аяксе»

Бывший нападающий «Аякса» и сборной Египта Мидо прокомментировал высказывания об уходе из «Барселоны».

Аргентинец написал: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но меня уже ничего не удивляет».

«Я бы хотел увидеть реакцию на то, что сегодня сказал Месси относительно Суареса.

Куман настоял на том, чтобы я покинул , когда я публично высказал мнение о команде. Даже если мне было всего 18 лет.

Я, конечно, не сравниваю себя с Месси, но просто интересно», – написал Мидо в твиттере.