Мидо: «Жду реакцию Кумана на слова Месси. Он настоял на моем уходе, когда я высказался об «Аяксе»

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Бывший нападающий «Аякса» и сборной Египта Мидо прокомментировал высказывания Лионеля Месси об уходе Луиса Суареса из «Барселоны».  

Аргентинец написал: «Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но меня уже ничего не удивляет».

«Я бы хотел увидеть реакцию Роналда Кумана на то, что сегодня сказал Месси относительно Суареса.

Куман настоял на том, чтобы я покинул «Аякс», когда я публично высказал мнение о команде. Даже если мне было всего 18 лет.

Я, конечно, не сравниваю себя с Месси, но просто интересно», – написал Мидо в твиттере.

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