«Ворота «Тоттенхэма» были меньше нормы на 5 см». Моуринью о матче со «Шкендией»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го квалификационного раунда против «Шкендии-79» (3:1).

«Мы сыграли отнюдь не великолепно, но добились нужного результата.

В первом тайме мы 41 минуту не могли забить [после гола Ламелы на 5-й минуте] и предоставили сопернику открытое пространство.

Во втором тайме мы внесли изменения, и вышедшие на замену игроки внесли свой вклад в исход матча. Мне нравится, когда футболисты выходят и влияют на игру.

Мы здорово начали матч и думали, что сможем быстро решить исход матча, но нам это не удалось. Соперник усложнил нам игру, и страх, который мы почувствовали, пропустив гол, стал основой для ответной реакции команды. После этого им уже было сложно сдерживать волны наших атак.

Перед матчем случилась забавная ситуация. Мой вратарь сказал мне, что ворота слишком маленькие. Я подошел посмотреть и убедился, что они действительно малы. Вратари все свое время проводят между штангами и разбираются в таких вещах.

Я сразу почувствовал, что что-то не так. Я обратился к представителю УЕФА, и оказалось, что ворота меньше нормы на 5 сантиметров. Мы попросили ворота верного размера», – сказал Моуринью.

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