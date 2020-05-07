«МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати. «Барселона» отказала (The Times)

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, манкунианцы были готовы заплатить каталонцам за игрока 150 миллионов евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника – 170 миллионов. «Барселона» отклонила вариант с продажей за 150 миллионов.
Также отмечается, что в Фати также заинтересованы «Ньюкасл», «Монако», «Ницца» и дортмундская «Боруссия».
Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал «Барсе» 100 миллионов евро, но каталонцы и тогда ответили отказом.
Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в Ла Лиге. В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.