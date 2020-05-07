«МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати. «Барселона» отказала (The Times)

Теги Боруссия Дортмунд Ницца Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Анссумане Фати Футбол

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, манкунианцы были готовы заплатить каталонцам за игрока 150 миллионов евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника – 170 миллионов. «Барселона» отклонила вариант с продажей за 150 миллионов.

Также отмечается, что в Фати также заинтересованы «Ньюкасл», «Монако», «Ницца» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал «Барсе» 100 миллионов евро, но каталонцы и тогда ответили отказом.

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в Ла Лиге. В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.

Опрос

Ура, АПЛ возвращается! Кто выиграет первый топ-матч, «Сити» или «Арсенал»?
2821 голос
Манчестер Сити
1.40
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз
Арсенал
7.25
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз
Ничья
5.15
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья