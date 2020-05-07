«МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати. «Барселона» отказала (The Times)

серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» .

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, манкунианцы были готовы заплатить каталонцам за игрока 150 миллионов евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника – 170 миллионов. «Барселона» отклонила вариант с продажей за 150 миллионов.

Также отмечается, что в Фати также заинтересованы , «Монако», и дортмундская .

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал «Барсе» 100 миллионов евро, но каталонцы и тогда ответили отказом.

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в . В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.