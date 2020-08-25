Отступные Фати выросли до 400 млн евро. Он будет играть за «Барсу» под 22-м номером

объявила, что полузащитник перешел в состав основной команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, отступные хавбека выросли со 170 до 400 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Фати будет играть за «Барселону» под 22-м номером, который ранее принадлежал полузащитнику Артуро Видалю, перешедшему в «Интер».

Испанец дебютировал во взрослом футболе 25 августа 2019 года. Он провел за «Барселону» 33 матча, в которых забил 8 мячей.

Ансу Фати – просто вау. Во втором матче за Испанию разобрал сборную Украины: забил, заработал пенальти, обновил рекорд