«К «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или «Локо» – другие, выходит». Рыков о судействе

Защитник «Урала» поделился мнением о работе судей на матчах «Зенита».

– В предыдущем матче с «Зенитом» Помазуну не удалось отбить удар Дзюбы. Как вы отреагировали на решение судей?

– Тот момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Для чего она вообще тогда нужна? Не понимаю, почему произошла такая ошибка.

Конечно, это не красит наш чемпионат. Когда мы играли в Казани, у Панюкова был такой же момент. Но тогда гол не был засчитан, а тут засчитали. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.

– В раздевалке после матча обсуждали этот момент?

– Момент произошел в начале встречи. И тогда еще было непонятно, насколько это повлияет на результат. По итогам матча мы постарались все это по возможности перевести в шутку, потому что результат был более или менее приемлемым (1:1 – прим. Sports.ru).

Хорошо, что эпизод случился в начале чемпионата. А представьте себе, если бы то же самое произошло в концовке сезона, когда «Урал» боролся бы за попадание в Лигу Европы? Это был бы совсем другой разговор.

Получается, к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или, например, «Локомотиву», который был в схожей ситуации, другие.

– Футболисты из-за этого не любят «Зенит»?

– Не могу сказать, что мы не любим . Сам чемпионат от этого страдает. Подобные вещи не красят . Люди же из других стран следят за играми и видят, что здесь происходит.

Из-за судейских ошибок болельщики просто-напросто не будут смотреть чемпионат России, – сказал Рыков.

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